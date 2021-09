Google Chrome 94 disponibile: design Material You e tante nuove feature

A quasi un mese dal lancio della Beta 94, Google Chrome si aggiorna alla versione stabile 94 portando con sé non solo le già viste novità lato gaming cloud ma anche il rinnovamento del design dell’app su Android 12 e funzionalità inedite sia per l’applicazione mobile che desktop.

Partiamo dalla principale novità esclusiva alla versione di Google Chrome per smartphone, ovvero il design Material You: la pagina “Nuova scheda”, la barra degli indirizzi e il selettore di schede hanno infatti introdotto modifiche nel design per unificarlo con il resto del sistema Android 12, permettendo così il cambiamento del colore a seconda dello sfondo impostato. Attualmente è necessario attivare i flag “chrome:flags#dynamic-color-android” e “chrome:flags#theme-refactor-android” dall’applicazione Chrome aggiornata su Android 12 per testare questi cambiamenti, disponibili sì nella versione stabile numero 94 ma il cui lancio per impostazione predefinita dovrebbe avvenire solo in seguito al lancio ufficiale del nuovo OS del robottino verde.

Sempre su Google Chrome su smartphone è riapparso invece il collegamento “Apri in una nuova scheda” nel menu a pressione prolungata, presente giusto sotto l’opzione “Apri in una nuova scheda nel gruppo”. Questa è certamente una novità minore ma che farà piacere a diversi utenti, dato che in rete molti di essi si sono lamentati con Big G riguardo la forzatura nell’utilizzo dei gruppi di schede. Se siete tra loro, allora tale novità fa al caso vostro.

Sia su Google Chrome 94 per Android che per desktop, invece, troviamo un’opzione aggiuntiva che rende automatica la connessione alle pagine HTTPS piuttosto che HTTP e, in caso di assenza di queste ultime, impedirà il caricamento della pagina per tutelare la sicurezza dell’utente. Questa feature è attivabile tramite Impostazioni > Privacy e sicurezza, dove apparirà la voce “Usa sempre connessioni sicure”.

Su Google Chrome desktop, invece, troviamo una lieve riprogettazione di alcune pagine come Impostazioni e Cronologia, visibile in seguito all’abilitazione del flag “chrome:flags#webui-branding-update”. Queste modifiche rientrano nell’aggiornamento WebUI per l’interfaccia di Chrome e comportano la rimozione della barra superiore blu a favore di un design completamente bianco.

Altra novità esclusiva alla versione su computer riguarda il rilevamento dell’inattività: questa nuova API permette di indicare agli sviluppatori quando un utente è inattivo, ovvero non interagisce con le periferiche o con il dispositivo in toto, con l’intento di permettere ai dev di sviluppare applicazioni che non sfruttino le risorse di sistema anche quando non è necessario. A tale proposito non sono mancate delle osservazioni pungenti da parte di alcuni sviluppatori, i quali ritengono tale API “un'opportunità troppo allettante per invadere un aspetto della privacy fisica dell'utente”.

Infine, Google Chrome 94 permetterà di bloccare le schede di navigazione in incognito con password o, nel caso degli smartphone, dati biometrici e blocco dello schermo. Tuttavia, allo stato attuale tale feature non risulta ancora funzionante.

Sempre a proposito del browser del colosso di Mountain View, recentemente ha ricevuto il tema scuro su PC.