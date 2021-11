Google Chrome 96 'rompe' Twitter e Discord: c'è un rimedio provvisorio

A poco meno di un mese dal rilascio dell'update Google Chrome 95, gli sviluppatori di Mountain View hanno rilasciato anche Google Chrome 96...ma non senza problemi. Nelle ultime ore, difatti, diversi utenti hanno segnalato l’impossibilità di usare correttamente social come Twitter, Discord e Instagram. Che succede?

All’interno del blog Chromium due giorni fa è apparso un post di segnalazione dedicato, dove viene spiegata la natura del bug. In poche parole, entrando su Twitter e controllando le proprie notifiche il sistema mostra soltanto il messaggio di errore “Qualcosa è andato storto. Prova a ricaricare”. Anche in altri contesti, a quanto pare le GIF diventerebbero nere e le immagini e i video non verrebbero visualizzati correttamente.

Il problema si espanderebbe dunque a Discord, dove da browser le funzionalità sarebbero parzialmente interrotte e il caricamento dei server avverrebbe più lentamente del solito. Su Instagram, invece, l’emoji del gufo risulterebbe visibile casualmente sul proprio profilo.

Insomma, disguidi alquanto bizzarri su cui però Google sarebbe già al lavoro. Il product manager Craig Tumblison ha infatti affermato: “Continuiamo a vedere segnalazioni degli utenti su questo bug, comprese le segnalazioni del nostro team social”. I tecnici sono già certi che non si tratta di un problema dovuto dai recenti disservizi con Google Cloud.

Fortunatamente, c’è una misura correttiva provvisoria: disattivando il flag “#cross-origin-embedder-policy-credentialless”, il tutto dovrebbe risolversi. I lettori che riscontrano i detti bug, allora, dovranno copiare e incollare l’indirizzo “chrome://flags/#cross-origin-embedder-policy-credentialless” sulla barra dei link del browser, premere invio e disabilitare il flag sperimentale. Sarà quindi sufficiente riavviare il browser per applicare le modifiche. Ciò ovviamente varrà fino al rilascio di un bug fix definitivo da parte di Big G.