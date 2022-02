Google Chrome 98 disponibile in versione stabile: risolte ben 27 falle di sicurezza

L’attesa per la patch Google Chrome 100 pubblicata su Canary prosegue e trova pace negli utenti appassionati solamente con il rilascio di altri update stabili del browser. Nella giornata di ieri è arrivata per tutti la versione stabile di Chrome 98 che porta con sé ben 27 fix per problemi di sicurezza particolarmente gravi.

L’annuncio pubblicato il 1° febbraio 2022 dalla stessa Google parla chiaro: le novità di questo aggiornamento non sono molte, si parla di 10 funzionalità rilevanti solamente agli sviluppatori, ma i problemi di sicurezza risolti dai tecnici di Big G sono veramente molti e, dei 27 di cui parleremo rapidamente di seguito, ben 8 erano “ad alta pericolosità”, dunque non critiche ma quasi.

Tra esse notiamo alcune vulnerabilità legate all’utilizzo della semplice ricerca Web o alla cattura dello schermo. Ancora, si vedono ben due problemi di sicurezza di “gravità media” relativi alle funzioni di accessibilità di Google Chrome, uno legato alle estensioni, uno ai pagamenti in-browser e uno alla feature Cast per riprodurre l’attività su altri schermi oltre al PC in utilizzo.

L’elenco completo è disponibile tramite il link in fondo alla notizia, ma ciò che è davvero importante è scaricare l’aggiornamento a Chrome 98 il prima possibile. Per farlo, è sufficiente aprire il browser, cliccare sul menu a tre punti in alto a destra, poi su Impostazioni e su “Informazioni su Chrome”. A questo punto, il sistema provvederà a scaricare automaticamente la patch del caso e installarla, che si tratti della versione per Windows, Mac o Linux.

Tra le altre notizie riguardanti la società statunitense, giusto oggi Google ha salutato definitivamente il suo Pixel 4a chiudendo le vendite sul negozio ufficiale.