Google Chrome, accedere alle password ora è estremamente più semplice

Qualche tempo fa vi abbiamo mostrato come accedere al Gestore delle Password di Google, ovvero il nostro scrigno segreto dove sono salvati i dati sensibili della nostra vita online, o perlomeno di quella parte che abbiamo deciso di conservare nei server di BigG.

Nelle ultime ore, tuttavia, sull'applicazione desktop del browser web Google Chrome (possiamo confermarlo per Windows 11) è arrivato un nuovo aggiornamento che rende ancora più semplice e rapido accedere al Gestore delle Password.

Ad accoglierci, una volta che la feature sarà installata sul nostro dispositivo, sarà una schermata del browser che ci invita a provare la nuova impostazione. Saremo quindi catapultati in un breve tutorial a nuvolette blu con cui il browser ci guiderà alla creazione di una scorciatoia per il Gestore Password da inserire proprio nella barra degli indirizzi.

Una volta impostata la scorciatoia, questa ricadrà nella stessa icona in cui sono salvate le nostre credenziali dei siti web in corso di navigazione, ovvero l'icona a forma di chiave che già solitamente appare su un sito su cui abbiamo salvato delle password. Premiamo l'icona e, oltre alle password salvate per questo sito, apparirà anche una comoda scorciatoia per aprire in una finestra separata tutto il sistema Gestore delle Password.

Nel frattempo, ricordiamo che l'azienda di Mountain View guarda sempre con maggiore interesse anche agli utenti con dispositivi della mela che apprezzano i suoi servizi. Non è un caso, per esempio, che si possa accedere ai propri dati personali anche su iPhone o addirittura sincronizzare i contatti Google su Mac.