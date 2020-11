Google Chrome accetta comandi direttamente dalla barra degli URL: come usarli

In seguito all'ottimo aggiornamento di qualche giorno fa, torniamo a trattare altre novità relative a Google Chrome.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e Techdows e come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, la società di Mountain View ha realizzato una funzionalità sperimentale che permette di effettuare rapidamente alcune operazioni, dallo svuotare la cache fino all'aggiornamento del browser.

Per attivare questa funzionalità, basta seguire la procedura che trovate di seguito. Affinché il tutto funzioni, è richiesta l'ultima versione Chrome 87.

Aprite una nuova scheda di Chrome, digitate "chrome://flags" nella barra degli URL e date Invio; Digitate "Omnibox Pedal suggestions" nella barra di ricerca; Cambiate l'opzione "Default" in "Enabled"; Digitate "Omnibox suggestion button row" nella barra di ricerca; Modificate l'opzione "Default" in "Enabled"; Recatevi nelle impostazioni del browser, andate nel percorso "Avanzate" > "Lingue" e scegliete come lingua principale "Inglese (Stati Uniti)" (purtroppo la feature sembra non funzionare in italiano, per il momento); Premete sul tasto "Riavvia" per riavviare il browser; Aprite una nuova scheda o un sito Web e digitate nella barra degli URL un comando come "delete history", "update browser" o "translate this page": vedrete comparire un suggerimento per l'azione rapida e vi basterà premere su quest'ultimo per attivarla.

Insomma, sicuramente si tratta di una novità tanto semplice quanto utile in certi contesti.