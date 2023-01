Google Chrome si aggiorna su Android e iOS: ecco la nuova feature

Google è sempre molto attiva sul fronte della sicurezza e lo dimostra il recente aggiornamento che ha portato alla cifratura biometrica su Chrome in modalità di navigazione in incognito, ma ci sono importanti novità anche lato privacy.

L'ultima serie di funzionalità approderà su Android e iOS con il nuovo aggiornamento di Google Chrome e porterà in dote un'utile opzione per gli utenti che sono soliti utilizzare proprio la modalità incognito.

La nuova build del browser in versione mobile, infatti, consentirà di mantenere in memoria le schede di navigazione sicura anche quando si esce dall'applicazione. Per accedervi nuovamente, verrà richiesto lo sblocco con le modalità preimpostate sul proprio smartphone per il blocco schermo.

Per attivare la nuova feature servirà l'ultima versione di Google Chrome per Android e iOS e attivare l'apposita spunta nelle Impostazioni dell'app, sezione Privacy e Sicurezza.

La funzionalità è disattiva di default, perciò sarà necessario recarsi nelle impostazioni qualora si desiderasse metterla alla prova. Il rollout è tutt'altro che terminato e dalle nostre parti non è possibile stabilire se sarete in grado di testarla in prima persona al prossimo aggiornamento.

Nel frattempo, ricordiamo anche che una feature particolare di Google Chrome consente di pulire dai virus il PC, anche se l'azienda suggerisce comunque di provvedere sempre a un doppio controllo con software dedicato.