Google Chrome si aggiorna: arriva una funzione molto utile

Aggiornamento per Google Chrome: Quest'oggi il colosso dei motori di ricerca ha dato il via alla distribuzione della versione 85.0.4183.102 del proprio browser che porta su tutti i PC una funziona molto utile: i raggruppamenti delle schede.

Dopo averli testati con i partecipanti al programma beta, infatti, i gruppi possono essere creati da tutti coloro che hanno installato l'ultima build. A seguito del download e della relativa installazione, basta riavviare il browser per poter accedere alla funzione.

Per creare un gruppo basta semplicemente cliccare col tasto destro su una scheda aperta e quindi selezionare il pulsante "aggiungi scheda ad un gruppo". In questo modo Chrome creerà un raggruppamento di schede a cui sarà possibile dare un nome ed un colore, per renderli facilmente riconoscibili.

Chrome non impone alcun limite di creazione. Attraverso questa funzione la società di Mountain View mira ad incrementare la produttività del browser.

Di recente Google ha anche lavorato per migliorare la sicurezza delle password di Chrome, attraverso un nuovo sistema che scoraggerà l'utilizzo delle parole chiavi semplici.