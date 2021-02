Google Chrome si aggiorna: c'è un'importante patch per la sicurezza

Importante aggiornamento per Google Chrome. Il colosso dei motori di ricerca ha infatti rilasciato la versione 88.0.4324.150 del browser che, contrariamente a quanto avvenuto nell’immediato passato, non porta con se molte novità a livello di funzioni, ma amplia la sicurezza.

Nel changelog ufficiale, infatti, la società americana rileva di aver corretto una vulnerabilità scovata da alcuni ricercatori di sicurezza e presente sulle versioni Windows, Mac e Linux dell’app.

Per ragioni di sicurezza, però, Google ha spiegato che non diffonderà alcuna informazione sulla vulnerabilità nota come CVE-2021-21148 fin quando la maggior parte degli utenti non avrà scaricato l’aggiornamento. ZDnet però rileva che la segnalazione agli sviluppatori di Google è arrivata lo scorso 24 Gennaio 2021, poco prima della scoperta di una campagna di hacking che aveva sfruttato proprio una falla di sicurezza di Chrome. Secondo le informazioni trapelate all’epoca, dietro l’attacco ci sarebbero stati gli hacker della Corea del Nord i quali l’avrebbero sfruttata per infettare i computer.

Come sempre, consigliamo di installare la versione aggiornata di Chrome attraverso il menù impostazioni ed il tab “info”.

Questo nuovo minor update arriva a pochi giorni dalla pubblicazione di Chrome 88, che è stato seguito da un altro aggiornamento che ha introdotto delle piccole novità per le notifiche.