Google Chrome si aggiorna su iOS: quattro novità legate all'IA in arrivo

L'ultima versione di Google Chrome, Chrome 113, ha migliorato le videochiamate effettuate tramite il browser e, in generale, le sue prestazioni. Ora, però, l'ultimo aggiornamento di Google Chrome su iOS porta con sé una lunga serie di nuove feature per la ricerca tramite immagini, la traduzione dei testi e le mappe.

L'ultimo post sul blog di Google, intitolato "Quattro nuovi modi per usare Chrome su iOS", ci spiega che il browser di Big G ha ricevuto nelle scorse ore un importante aggiornamento, che aggiunge diverse nuove feature all'app per iOS. Per il momento, non sappiamo se (e quando) le funzioni arriveranno anche sui dispositivi Android, su PC e su Mac.

La prima novità è la possibilità di vedere gli indirizzi direttamente su Google Maps. Cercando l'indirizzo di un negozio o di un'abitazione sul browser di Big G, infatti, potrete semplicemente cliccare su quest'ultimo in qualsiasi pagina web per aprire una tab di Google Maps che vi mostrerà la sua esatta posizione. Ancora meglio, grazie all'IA il browser di Mountain View ora può scansionare le pagine web alla ricerca di indirizzi e inserire su di essi un collegamento a Google Maps per la visualizzazione rapida nel browser.

La seconda novità, invece, è la possibilità di cercare su Google Chrome tramite la fotocamera dello smartphone. La funzione utilizza Google Lens, che ora viene dunque implementato appieno nel browser di Big G, e vi permette di identificare piante, svolgere equazioni, tradurre lingue straniere e cercare punti di interesse e capi di abbigliamento in rete. Nei prossimi mesi, inoltre, è previsto un aggiornamento grazie a cui sarà possibile caricare su Google immagini dal Rullino di iOS, senza scattarne di nuove di volta in volta.

Parlando di traduzioni, la terza novità è un miglioramento di Google Translate, che ora sembra essere diventato più abile nell'identificare la lingua in cui viene scritta una pagina di testo sul web e nel tradurla automaticamente. Big G non l'ha confermato, ma è possibile che anche dietro a questa feature ci sia lo zampino dell'IA.

Infine, quarta e ultima novità di Chrome su iOS è la possibilità di creare eventi di Google Calendar direttamente da Chrome, senza dover passare all'app dedicata e senza dover copiare informazioni da una tab all'altra. L'IA del browser, infatti, identificherà tutte le date, gli orari e gli eventi presenti su ogni sito web: cliccando su uno di essi, si aprirà in automatico una pagina precompilata di Google Calendar che potrete rivedere, modificare e salvare sul vostro calendario senza neanche aprirlo!