Google Chrome si aggiorna nuovamente: piccola novità per le notifiche

A pochi giorni dal lancio di Chrome 88, Google ha nuovamente aggiornato il proprio browser con una novità per i tanti lavoratori che in questi mesi stanno a casa in smart working.

Come rivelato in un post pubblicato sul blog di Chrome, infatti, Chrome ora rileverà se l'utente condivide lo schermo tramite software come Zoom o per le videoconferenze, per nascondere le notifiche.

Sostanzialmente, quindi, nel caso in cui stiate condividendo la schermata con il vostro interlocutore, il browser non mostrerà più il contenuto delle notifiche generate dalle pagine web, che in alcune circostanze potrebbero contenere informazioni confidenziali.

Il sistema entrerà in gioco in automatico e si disattiverà a condivisione schermo terminata. Si tratta di una scelta che rientra nella policy di Google che mira a proteggere sempre più la privacy degli utenti, soprattutto in un periodo particolare come questo.

Le notifiche potrebbero infatti provenire da app di messaggistica, ma anche servizi di posta elettronica ed in alcune circostanze potrebbero anche includere informazioni personali.

La funzione sarà disponibile per tutti coloro che dispongono di un account Google entro la fine della settimana: a quanto pare il rollout sarà graduale. Inizialmente molti avevano ipotizzato una disponibilità solo per gli abbonati a Workspace, ma evidentemente Google ha voluto guardare a tutti i propri utenti.