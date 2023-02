Google Chrome si aggiorna alla versione 110: ci sono grandi novità

A qualche settimana dall’aggiornamento di Chrome per Android e iOS, la nuova versione Chrome 110 per PC arriva ufficialmente nella iterazione “Early Stable” con diverse migliorie per la navigazione online sicura, Google Translate e persino per il supporto alle GPU NVIDIA RTX di ultima generazione.

Come ripreso da HowToGeek, la novità principale di questo update riguarda il password manager: la feature che indica le password compromesse ora funziona con molti più siti rispetto a prima, aiutando gli utenti a modificare le credenziali nei portali potenzialmente minacciati da cybercriminali. In aggiunta, anche su PC arriva l’autenticazione biometrica prima della compilazione automatica delle password.

Lato sicurezza arriva poi una feature interessante per la “Protezione Avanzata” nella scheda Navigazione Sicura: attivandola con Chrome 110 il browser procederà con l’analisi automatica delle richieste di cookie dalle estensioni per identificare eventuale malware diffuso tramite Chrome Web Store da parte degli sviluppatori.

Ancora, Google Translate a partire da Chrome 110 opererà automaticamente su un numero più elevato di siti grazie alle nuove impostazioni dedicate, accessibili tramite le normali impostazioni del browser con il percorso chrome://settings/languages. In questa scheda si potrà scegliere una lingua predefinita, impostare le lingue per la traduzione automatica e scegliere le lingue da non tradurre mai.

Dulcis in fundo, come da noi già anticipato pochi giorni addietro, lo strumento Nvidia RTX Video Super Resolution per l'upscaling dei video riprodotti su browser risulta supportato da Chrome 110, ma è necessario essere in possesso di schede grafiche RTX delle serie 3000 e 4000, ideali per completare l’upscaling da 1080p a 4K.