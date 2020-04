Google Chrome va aggiornato: è stata risolta una falla critica

Google ha scovato una falla critica relativa a Chrome. L'azienda di Mountain View si è subito adoperata per risolvere il problema, ma per gli utenti è importante aggiornare.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e come scritto dagli esperti di sicurezza di Sophos, la falla, conosciuta come CVE-2020-6457, poteva potenzialmente permettere ai malintenzionati di eseguire codice da remoto, all'insaputa dei malcapitati utenti. In parole povere, il problema, scovato dai ricercatori di sicurezza, tra cui troviamo Paul Ducklin, era in grado di "dirottare" l'utilizzo della CPU dei computer degli utenti, in modo da "bypassare" tutti i controlli del caso che vengono solitamente effettuati dal browser.

Non sono stati rivelati dettagli particolarmente precisi sulla falla, dato che l'azienda di Mountain View vuole prima assicurarsi che gli utenti aggiornino Google Chrome alla versione v81.0.4044.113 o successiva. Vi ricordiamo che, per effettuare l'update da PC, vi basta premere sull'icona dei tre puntini presente in alto a destra, selezionare la voce "Impostazioni" e fare clic su "Informazioni su Chrome". In questo modo, il browser vi "farà sapere" se è aggiornato oppure se è necessario scaricare l'update.

Insomma, la società di Mountain View è riuscita a risolvere la falla in tempi rapidi e non è chiaro se qualcuno sia veramente riuscito a sfruttarla. Tuttavia, rimane molto importante aggiornare.

