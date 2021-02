Google Chrome aggiunge QR Code per siti Web e altro: provate a scansionare!

Sono giornate di novità per Google Chrome. Infatti, dopo la rimozione di una nota estensione, ora il browser della società californiana si è aggiornato introducendo una nuova funzionalità.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, mediante l'arrivo per tutti della versione 88 di Chrome, che tra l'altro ha risolto alcuni importanti problemi di sicurezza, l'azienda di Mountain View ha finalmente rilasciato la funzionalità che consente all'utente di creare QR Code relativi a pagine specifiche. Probabilmente qualcuno di voi sarà già entrato a contatto con questa feature, dato che fino ad ora era accessibile mediante l'apposito flag, ma adesso la possibilità è in versione "stabile".

Far creare al browser un QR Code è molto semplice: basta collegarsi al sito Web per cui si vuole realizzare il collegamento, premere sulla barra degli URL presente in alto e selezionare l'icona del QR Code che compare sulla destra. Così facendo, verrà mostrato a schermo all'istante il codice richiesto, che non è altro che un collegamento alla pagina che l'utente ha scelto di condividere. Premendo sul pulsante "Scarica", è possibile ottenere un file PNG del QR Code.

Molto interessante anche la possibilità di creare QR Code per le immagini. Basta infatti premere su queste ultime con il tasto destro del mouse e selezionare l'apposita opzione. Per il resto, potete utilizzare il tasto destro del mouse anche per realizzare il QR Code di una pagina: vi basta premerlo all'interno del corpo del sito Web.

Un esempio di QR Code è quello presente qui sotto, in cui compare l'icona del dinosauro protagonista del videogioco offline di Chrome. Se volete provare a scansionarlo, vi ricordiamo che potete farlo mediante un certo tipo di applicazione "Fotocamera". In alternativa, potete sfruttare una qualsiasi app per la scansione dei QR Code presente sui principali store digitali.