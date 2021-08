Google Chrome su Android chiederà la ri-autenticazione per la navigazione in incognito

Mentre continuano i lavori sulla standardizzazione delle estensioni, Google ha deciso di introdurre su browser Chrome per Android un meccanismo di riautenticazione per la modalità di navigazione in incognito, attualmente in fase di test e dal lancio ufficiale previsto per i prossimi mesi.

Stando a quanto segnalato dal sito Chrome Story, nella versione Chrome Canary per smartphone del robottino verde è infatti apparso questo nuovo flag che, una volta abilitato, al riavvio del browser permetterà di accedere a un’impostazione inedita inserita tra le impostazioni di privacy e sicurezza, la quale attiverà o disattiverà la riautenticazione. All’attivazione, ecco che il sistema chiederà di inserire il PIN del telefono, utilizzare lo sblocco con impronta digitale o con il volto per accedere alle schede aperte nella modalità in incognito.

Chrome Story ha fatto notare anche come il colosso di Mountain View abbia già introdotto tale flag su Chrome per iOS ancora diverso tempo addietro: il funzionamento è lo stesso, eppure i test sembrano ancora in corso assieme a quelli per sistema operativo Android. In ogni caso, resta un meccanismo decisamente interessante e utile per proteggere l’utenza da persone che, magari, una volta che hanno ottenuto l’accesso fisico al nostro smartphone vanno a cercare le schede aperte in incognito per soddisfare la loro curiosità. Un sistema di sicurezza in più certamente non fa male.

A proposito di Google Chrome, in futuro Microsoft velocizzerà la navigazione con un nuovo sistema di caching del codice.