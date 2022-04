Google Chrome su Android riceverà una feature attesissima per le schede aperte

Uno degli “incubi” degli utenti di Google Chrome è chiudere erroneamente alcune schede che servono per lavoro o studio. In precedenza abbiamo mostrato come riaprire velocemente le schede chiuse su Chrome, ma su Android non funziona tanto rapidamente quanto su PC. Fortunatamente, la situazione a breve cambierà.

I colleghi di Android Headlines hanno infatti scovato una funzione in fase di sperimentazione su Chromium Gerrit per Google Chrome versione Android: si tratta della feature “Ripristina tutte le schede” che, come da nome stesso, consentirà di riaprire rapidamente tutte le schede chiuse nell’ultima sessione di navigazione cosicché l’esperienza possa riprendere da dove la si aveva lasciata.

Questa novità al momento della scrittura della notizia è disponibile esclusivamente nella versione Canary del browser di Google accessibile tramite Play Store, ma avvertiamo i lettori che non si tratta di una build non stabile e che, in caso di download e utilizzo, potreste riscontrare diversi bug e problemi tecnici capaci di causare crash o peggiorare in altri modi l’esperienza d’uso. Il lancio definitivo sulla versione stabile di Google Chrome per Android dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, dopo una fase di test sufficientemente approfondita.

A metà aprile 2022 abbiamo assistito, invece, al rilascio di una funzionalità per riordinare facilmente le schede aperte su Google Chrome nella versione Canary 102 attualmente sotto osservazione da parte dei tecnici.