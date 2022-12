Google Chrome, arriva il comando per cercare nelle schede, preferiti e cronologia

La versione 108 di Google Chrome porta nel browser del colosso dei motori di ricerca una vera e propria rivoluzione in termini di utilizzo. La società americana ha infatti introdotto un comando che se digitato nella barra degli indirizzi permette di cercare una determinata keyword nelle schede, preferiti e cronologia.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, per accedere a questa nuova tipologia di ricerca è necessario digitare il termine nella barra degli indirizzi, preceduto da @. Nei risultati sarà possibile scegliere se cercare quella determinata keyword tra preferiti, nella cronologia o tra le schede aperte.

Non si tratta di una novità assoluta, dal momento che la stessa feature era stata già mostrata da Google nella beta di ChromeOS 106 lo scorso di settembre. Evidentemente però i test sono andati come previsto ed ala fine la società ha deciso di renderla disponibile ad un pubblico più ampio.

Nella descrizione ufficiale, Google ha anche spiegato che gli utenti hanno la possibilità di creare delle scorciatoie solo per determinati siti. Queste però necessitano l’attivazione attraverso il menù dedicato nelle Impostazioni di Chrome, a cui si può accedere tramite l’indirizzo “chrome://settings/searchEngines”.

La versione 108 di Google Chrome è in distribuzione su tutte le piattaforme compatibili. Qualche giorno fa Chrome aveva corretto una grave vulnerabilità su PC.