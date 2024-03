Google Chrome, arriva un'importante novità: era attesa da 7 anni su Windows

Dopo aver approfondito le novità di Google Chrome contro phishing e malware, è giunto il momento di tornare a soffermarsi sul browser di BigG. Quest'ultimo sta infatti accogliendo una novità attesa da lungo tempo dalla community.

Il comunicato che abbiamo ricevuto per l'occasione va dritto al punto: "Qualcomm Technologies, Inc. e Google hanno annunciato che a partire da oggi sarà disponibile un browser Chrome ottimizzato per i PC Windows dotati di Snapdragon, in anticipo rispetto al rilascio dei PC dotati della piattaforma di calcolo Snapdragon X Elite, previsto per la metà del 2024".

Dopo 7 anni dall'arrivo sul mercato dei primi laptop Windows on ARM, insomma, questi ultimi dispongono ora di un'esperienza di navigazione Web più efficiente. Il rollout della nuova versione di Google Chrome è iniziato nella giornata del 26 marzo 2024. Se vi interessa procedere al download, potete effettuare quest'operazione tramite il portale ufficiale di Google.

Vale la pena notare che la versione Canary di Google Chrome per Windows on ARM circola sul Web da gennaio 2024. Ora, però, l'applicazione nativa, sviluppata in collaborazione con Qualcomm, è disponibile per tutti. Perché si tratta di una novità importante per chi possiede una soluzione Windows on ARM? Semplice: in precedenza questi dispositivi emulavano la versione x64 del browser, cosa che non garantiva esattamente le migliori performance. Vale la pena notare, invece, che nel 2020 era già stata rilasciata una versione nativa di Chrome per Mac con chip ARM.

Su Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa è uno dei più venduti di oggi.