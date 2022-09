Google Chrome, finalmente arriva la modalità che consuma meno RAM

Negli scorsi giorni, Google Chrome ha ricevuto un aggiornamento di sicurezza decisamente importante, che risolveva una vulnerabilità zero-day del browser. Oggi, però, la versione Chrome 107 Canary porta con sé delle nuove impostazioni per ridurre i consumi energetici e di RAM del motore di ricerca.

In effetti, Google Chrome è da anni molto criticato per il suo consumo eccessivo di memoria, di RAM e di batteria dei device che ne fanno uso, specie nel caso di PC poco performanti e laptop. Per questo, nella pagina delle impostazioni di Chrome 107, nella sotto-sezione dedicata alle performance, troviamo ora delle modalità che permettono di risparmiare memoria e batteria del PC con il browser in uso.

La modalità Memory Saver, per esempio, riduce l'impatto di Chrome sulla RAM cancellando le schede lasciate inattive: ciò significa che il lavoro compiuto al loro interno andrà perso dopo che la scheda rimarrà disattivata per un determinato periodo di tempo, ma anche che quest'ultima verrà ricarica non appena cliccherete su di essa nella barra in alto del browser, risparmiando una quantità ingente di RAM.

La modalità Battery Saver è invece limitata ai device non collegati ad una presa di corrente e dovrebbe limitare il framerate dello schermo e la frequenza di aggiornamento del browser per migliorare la durata della batteria del dispositivo. Inoltre, le due modalità possono essere combinate tra loro per ottenere un miglioramento ancora maggiore delle performance e una riduzione più marcata dei consumi energetici.

Per attivare le due nuove modalità di Chrome dovrete anzitutto assicurarvi di aver installato Chrome 107 Canary sul vostro PC e poi recarvi al link chrome://flags. Da qui, poi, vi basterà cercare le due modalità con i nomi "Battery Saver" ed "Efficiency Mode", attivando la rispettiva flag. Inoltre, vi ricordiamo di fare attenzione alle estensioni per Chrome che installate sul vostro PC: di recente, infatti, un'estensione scaricata un milione di volte si è verificata essere un malware.