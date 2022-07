Google Chrome, arriva il supporto all'autenticazione biometrica: addio password?

Un nuovo rapporto pubblicato da Techdows riferisce che Google starebbe lavorando per implementare il supporto all’autenticazione biometrica a Chrome per Windows e Mac. In questo modo gli utenti potrebbero non più essere costretti ad inserire manualmente la password ogni volta che devono effettuare il login nei servizi.

Il sistema è già disponibile sulla versione Android di Chrome, dove il browser chiede di utilizzare un’impronta digitale o un PIn per autenticare l’utente e consentirgli di visualizzare le password memorizzate. Su Windows e MacOs, invece, è necessario inserire ogni volta la parola chiave dell’account Google per accedere a tale lista, il che è davvero poco immediato.

Dagli indizi provenienti da Chrome 105, però, emerge che il motore di ricerca sta lavorando per implementare il supporto allo scanner per le impronte digitali integrato in molti modelli di laptop. Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, è stata aggiunta l’opzione “autenticazione biometrica nelle impostazioni”, che “consente l’autenticazione biometrica nelle impostazioni per visualizzare/modificare/copiare una password”.

Nessuna informazione, invece, sulla data di lancio della feature. Tuttavia, trattandosi di una funzione che va ad intaccare direttamente la sicurezza degli utenti, probabilmente sarà necessario attendere ancora un pò prima di poterci mettere su le mani.

Sempre dal fronte della sicurezza, proprio qualche giorno fa è giunta la notizia che Google ha corretto una grave vulnerabilità in Chrome.