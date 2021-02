Google Chrome, finalmente arrivano i gruppi di schede nel browser: come funzionano

Google Chrome ha ufficialmente ricevuto la funzionalità che permette di creare gruppi di schede in base al tema di interesse. Disponibile in fase di test ancora da fine novembre 2020, finalmente è giunta nella versione stabile del browser del colosso di Mountain View: ecco come funziona.

A farlo notare al pubblico sono stati i colleghi di GoogleChromeCast, ma come potete vedere dall’immagine in calce all’articolo anche noi di Everyeye la abbiamo trovata etichettata come “Nuovo” all’interno del browser. Usarla è molto semplice: cliccando con il tasto destro del mouse sulla scheda di interesse, è possibile attribuirle un colore e un nome creando così un gruppo. In alternativa, è possibile anche selezionare più schede utilizzando la combinazione Maiusc + clic sinistro e poi il clic con il pulsante destro del mouse per formare il gruppo e, in seguito, attivarne o disattivarne la visibilità con un solo clic destro sul nome.

Ma quale può essere l’utilità di questa funzione? Più di ogni altra cosa, aumentare la produttività mentre si lavora rendendo la navigazione tra le schede di interesse molto più semplice e intuitiva rispetto all’apertura separata delle singole pagine o al loro spostamento a seconda del tema o delle proprie abitudini. Insomma, non vi resta che provarla con mano se siete utenti Google Chrome.

Sempre a proposito del browser, pochi giorni fa abbiamo parlato del lavoro degli sviluppatori di casa Big G per implementare “PartitionAlloc-everywhere”, stringa che permetterà al browser di avviarsi più rapidamente utilizzando meno RAM e gestendo meglio le risorse del sistema.