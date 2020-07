Google Chrome, in arrivo la funzione 'leggi più tardi' per articoli e schede

Interessante funzione in arrivo su Google Chrome. Il colosso dei motori di ricerca ha silenziosamente suggerito che presto potrebbe debuttare nel proprio browser la feature "leggi più tardi" che come avviene nei concorrenti, consente di salvare un articolo o una scheda per leggerlo in un secondo momento.

Attualmente questa opzione non è disponibile in Chrome, e gli utenti sono costretti ad affidarsi a servizi di terze parti come Bear, ma un'integrazione a basso livello potrebbe rappresentare un'ottima notizia per molti, che ad esempio potrebbero salvare un articolo da PC per poi ritrovarlo su smartphone e leggerlo in un secondo momento.

Secondo quanto suggerito da Chromium Gerrit, nel momento in cui si attiverà questa funzione apparirà il nuovo pulsante "leggi più tardi", che consentirà agli utenti di accedere ad un menù che farà da vero e proprio elenco lettura, in cui saranno presenti tutte le schede salvate per dopo.

Al momento non sono emerse indicazioni di alcun tipo circa la possibile data di lancio. Di recente però Google ha anche annunciato le intenzioni di semplificare il login nei siti web tramite Chrome, con l'obiettivo di eliminare la procedura d'inserimento manuale di nome utente e password per ogni sito. A lungo termine però l'obiettivo è ridurre il consumo di batteria da parte di Chrome.