Google Chrome: in arrivo più protezioni dal phishing ed il furto delle password

Google ha dato il via al lancio della nuova versione di Google Chrome, che include una funzionalità molto interessante. Il browser infatti proteggerà gli utenti dal phishing in tempo reale, tramite delle nuove funzioni per le password.

Ma andiamo per ordine: la protezione in real time infatti permetterà al browser di avvisare gli utenti quando stanno per accedere ad una pagina o un sito che tenta di rubare le informazioni. Come osservato dalla stessa società in un post pubblicato sul blog ufficiale, la feature è già presente da tempo nell'applicazione, ma è stata potenziata ed adesso ha il 30% di possibilità in più di rilevare le minacce.

Dal fronte delle password, invece, Chrome dirà agli utenti quando si sta per inserire la propria password dell'account Google in un sito sospetto di phishing. Rispetto al passato la novità è sostanziale, in quanto in precedenza era possibile utilizzare questa funzione solo in caso di attivazione della sincronizzazione di Chrome.

Google ha sottolineato che la feature è compatibile con tutte le password memorizzate nel password manager integrato di Chrome.

Chrome, inoltre, invierà degli avvisi qualora il nome utente e la password siano stati compromessi in qualche violazione dei dati di cui sono stati vittima alcuni siti web o applicazioni. In questi casi il browser suggerirà di modificarli immediatamente. Nel post viene anche notato che questa funzionalità può essere controllata dalle impostazioni di Chrome nel tab "Servizi Google".