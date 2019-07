Google Chrome: in arrivo un pulsante per controllare la riproduzione audio/video

A quanto pare, Google potrebbe presto implementare il pulsante Play nel suo browser Chrome. La notizia è stata svelata da ZDNet e Techdows, secondo cui il tasto sarà integrato nella barra degli strumenti dell'applicazione e consentirà agli utenti di riprodurre o mettere in pausa un video o la musica di una scheda.

La feature si chiama Global Media Controls ed attualmente è in fase di test con gli iscritti al programma beta, Canary. Una volta abilitato, sarà visualizzato un tasto al fianco della barra degli indirizzi e se cliccato evidenzierà ciò che è in riproduzione, anche se si trova in una scheda diversa.

Coloro che hanno installato la versione Canary di Chrome, possono attivare il nuovo pulsante tramite l'URL chrome://flags/, a cui è stata aggiunta l'opzione "Global Media Controls" che deve essere abilitata manualmente.

Dopo aver riavviato il browser, il pulsante comparirà alla destra dell'indirizzo, come vi mostriamo nello screenshot in calce. Quando si ascolta una canzone o un video, sarà possibile saltare avanti, indietro, mettere in pausa o avviare la riproduzione. Nei test attualmente in corso, il pulsante di è dimostrato funzionante con siti come YouTube e Vimeo, oltre che con le piattaforme di streaming di podcast.

Non è chiaro quando e se la funzione diventerà disponibile per tutti gli utenti Chrome.