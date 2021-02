Google Chrome, rimossa famosa estensione del browser: conteneva malware

Nella giornata di oggi Google ha rimosso a sorpresa una delle estensioni più popolari del browser Google Chrome, usata da moltissimi utenti per ridurre il consumo di RAM da parte del programma ibernando le schede aperte ma inutilizzate. Chiamata The Great Suspender, ecco perché è stata rimossa dalla piattaforma.

Come spiegato anche da 9to5Google, lo sviluppo della estensione ha visto un passaggio dallo sviluppatore originale a una terza parte ignota, la quale avrebbe acquistato The Great Suspender dopo avere visto il suo successo. A partire dalla versione 7.1.8, nel suo codice sarebbe apparso un exploit che poteva essere usato per entrare sul computer eseguendo potenzialmente ogni tipo di codice a insaputa del proprietario del dispositivo.

All’introduzione di questo exploit Microsoft Edge ha rimosso subito l’estensione – anche perché poi ha introdotto la “sua versione ufficiale” con la feature Sleeping Tabs -, ma non è accaduto lo stesso per Google Chrome che, a causa di una presunta “promessa” di rimozione dell’exploit con un aggiornamento successivo, ha deciso di mantenerla online per diverso tempo.

La rimozione è infine avvenuta nel pomeriggio di oggi, 5 febbraio 2021, per presunto contenimento di malware. Di conseguenza, ogni utente che usava The Great Suspender ha notato che l’estensione è stata disabilitata forzatamente dal browser. Se ciò non è avvenuto nel vostro caso specifico e ve la ritrovate ancora attiva, l’avviso è quello di rimuoverla immediatamente. Se siete alla ricerca di un’estensione simile, la community è riuscita a recuperare una build dell’ultima versione senza malware per creare “The Marvelous Suspender” e renderla disponibile sul Chrome Web Store.

Intanto, Google Chrome è stato aggiornato alla versione 88: tra le varie novità, la più importante risulta essere quella che permette di identificare le password deboli e sostituirle rapidamente con alternative più forti e sicure.