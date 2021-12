Google Chrome avrà un nuovo rivale: DuckDuckGo diventerà browser desktop!

Nel corso del 2021 il browser e app DuckDuckGo ha ottenuto nuove funzionalità interessanti per la tutela della privacy degli utenti. Un caso esemplare è stata l’App Tracking Protection su Android rilasciato a novembre. Nel 2022, però, il team dietro tale servizio farà il prossimo grande passo: rendere DuckDuckGo browser su desktop.

Il guanto di sfida è stato quindi lanciato da DuckDuckGo verso Google Chrome, quello che si potrebbe considerare come l’acerrimo rivale, proprio oggi con un nuovo post sul blog ufficiale Spread Privacy in cui il team dietro il browser della papera ha riassunto il 2021. In tale contesto sono state rivisitate le novità introdotte sul browser e sull’app per smartphone. Oltre alla feature detta in apertura, per esempio, DuckDuckGo ha rilasciato un sistema di generazione di e-mail private che filtrano spam e tracker in maniera eccellente.

L’intera lista si conclude però con un intervento importante riguardo l’app DuckDuckGo per desktop: “Come abbiamo fatto sui dispositivi mobili, DuckDuckGo per desktop ridefinirà le aspettative degli utenti sulla privacy online quotidiana. Nessuna impostazione complicata, nessun avviso fuorviante, nessun ‘livello’ di protezione della privacy: solo una solida protezione che funziona per impostazione predefinita. Non è un ‘browser per la privacy’, è un'app di navigazione quotidiana che rispetta la tua privacy perché non c'è mai un brutto momento per impedire alle aziende di spiare la tua ricerca e la cronologia di navigazione”.

Secondo quanto da loro dichiarato, l’app desktop funzionerà con un sistema tutto loro piuttosto che con Chromium, così da riuscire nell’intento di eliminare gran parte delle stringhe di codice e feature non necessarie. L’interfaccia resterà estremamente pulita, semplice da utilizzare e focalizzata sulla privacy. Stando ai primi test, DuckDuckGo su desktop sarebbe anche molto più veloce di Chrome. Sarà davvero intrigante osservare come se la caverà al rilascio nel 2022 e quanti utenti passeranno da altri browser a DuckDuckGo, abbandonando le vecchie abitudini a vantaggio della sicurezza dei dati personali.