Google Chrome avvicina l'addio alle password: arriva il supporto a PassKey

La versione 108 del browser di Google è davvero ricca di novità. Qualche giorno fa abbiamo raccontato delle novità di Chrome per il consumo di batteria e RAM, ma non sono le uniche della nuova release.

Come riportato da The Verge, il colosso dei motori di ricerca ha introdotto in Chrome 108 il supporto alle Passkey, sia su desktop che su dispositivi mobili. Google ora consente di sincronizzare le passkey da Android ad altri dispositivi direttamente tramite il gestore password integrato o quelli di terze parti che supportano lo standard che mira a pensionare definitivamente le password.

Per chi non avesse seguito lo sviluppo, le Passkey sono identità univoche memorizzate sul computer, smartphone e dispositivi, che fanno da garanzia per la propria identità e vengono richieste al posto delle password tradizionali nei siti web che le supportano. Questo standard mira ad eliminare le password per come le conosciamo in quanto ritenute troppo vulnerabili e scomode. Chiaramente però centrale sarà l’adozione da parte dei siti web: alcuni negozi online come PayPal hanno già da tempo annunciato la loro adozione, su cui stanno spingendo i principali colossi tech come Microsoft ed Apple.

Per aggiornare Google Chrome basta cliccare sul pulsante con i tre puntini in alto a destra, quindi su “Guida” e poi su “Informazioni su Google Chrome”.