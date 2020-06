Google Chrome: si avvicina il lancio del sistema che farà consumare meno RAM su Windows 10

Google Chrome è stato spesso accusato dagli utenti di essere un divoratore di RAM su Windows 10, ma grazie ad una funzione scovata nel Windows 10 May 2020 Update la situazione potrebbe cambiare. Quelle che sembravano ipotesi iniziali hanno trovato conferma nell'ultima versione di Chrome Canary.

Come raccontato dai colleghi di WindowsLatest, nella versione 85.0.4182.0 di Chrome Canary Google ha attivato la feature SegmentHeap che apporta dei miglioramenti importanti in termini di gestione della RAM su tutte le applicazioni Win32. Alcuni sviluppatori, in alcuni test effettuati e riportati su queste pagine, hanno addirittura quantificato una riduzione del 27%, con benefici importanti sull'utilizzo quotidiano dei PC.

Bruce Dawson, programmatore di Google Chrome, in un post pubblicato sul blog di Chromium ha osservato che "abbiamo modificato il sistema in Chrome Canary versione 85.0.4182.0. Posso confermare che il SegmentHeap è abilitato".

Fondamentali saranno i test in questa fase: nella seconda fase Google dovrebbe portare la feature sul canale Beta, ma prima di vederlo all'opera sulla versione stabile probabilmente bisognerà aspettare un pò. Ricordiamo che SegmentHeap è supportato solo su Windows 10 versione 2004 e successive, il che vuol dire che se non avete installato il May 2020 Update che è stato lanciato lo scorso mese da Microsoft non potrete godere della novità.