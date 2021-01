Google Chrome, la barra degli indirizzi sarà più rapida e sicura

In attesa del lancio ufficiale della nuova feature “PartitionAlloc-Everywhere” che dovrebbe risolvere il problema del consumo eccessivo di risorse di CPU e RAM, il team al lavoro sul browser Google Chrome ha svelato in sordina una novità molto interessante su Chromium che renderebbe la barra degli indirizzi più sicura e veloce.

Come riportato anche dai colleghi di Windows Latest, il codice introdotto di recente mostra che il colosso di Mountain View sta sperimentando una modifica molto particolare, una sorta di esperimento riguardante la suddetta barra dei link per ottimizzarne la navigazione e le prestazioni nel caso di caricamento di HTTPS piuttosto che HTTP.

Ora come ora, quando si visitano alcuni siti come Microsoft.com i browser basati su Chromium (ergo Google Chrome e Microsoft Edge) aprono prima la versione HTTP e soltanto dopo reindirizzano l’utente alla versione HTTPS se disponibile. Con questa piccola modifica l’app verrà impostata automaticamente per aprire immediatamente il sito con il protocollo più sicuro, velocizzando così anche il caricamento stesso della pagina Web in questione. Insomma, fra poco sperimenteremo, come le ha definite Big G stessa, le “navigazioni HTTPS aggiornate”.

Un ingegnere di Google ha affermato: “Questa è un'implementazione minima e non è pronta per l'uso generale. I futuri CL osserveranno invece le navigazioni HTTPS aggiornate per diversi secondi e annulleranno il caricamento quando necessario, invece di aspettare indefinitamente che i caricamenti HTTPS abbiano esito positivo”. Dunque, questa feature risulta essere ancora in fase sperimentale, tanto che alcuni siti web verrebbero addirittura interrotti all’apertura della loro versione HTTP.

Intanto su Google Chrome sta per arrivare anche un’altra novità per migliorare le performance, ovvero il partizionamento della cache per siti Web.