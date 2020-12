Google Chrome beta si aggiorna: arriva una funzione molto attesa ed utile

Nuovo aggiornamento rilasciato da Google per Chrome Canary, la versione beta del browser riservata agli utenti che hanno deciso di prendere parte al programma di test. Nella build è stata implementata una funzione molto utile, che renderà Chrome ancora più utile in ambito lavorativo.

Nella beta, infatti, è stato implementato un lettore PDF che permetterà agli utenti di aprire i file in questione direttamente nel browser, senza dover passare da applicazioni esterne come Adobe Acrobat Reader. Ciò potrà avvenire anche dopo averli scaricati, ed è indubbio che una funzione di questo tipo sia molto utile dal momento che i PDF sono largamente utilizzati in ambito business e per lo scambio di documenti.

Lo scorso Giugno Google aveva svelato le intenzioni di implementare un editor PDF in Chrome, per la contentezza dei fan. Qualche settimana fa invece ha confermato di essere al lavoro su un lettore PDF da implementare direttamente nel browser.

Secondo quanto emerso, sarebbe presente anche una modalità a schermo intero che permette di visualizzare i documenti senza distrazioni e senza icone. Si tratta di una vera e propria modalità Presentazione, con tanto di frecce a destra e sinistra che consentono di sfogliare i vari fogli.

Coloro che hanno installato Chrome Canary potranno abilitare la modalità inserendo il comando "chrome://flags" nella barra degli indirizzi e quindi abilitare le opzioni "PDF Viewer Update" e "PDF Viewer Presentation Mode".