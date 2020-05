Google Chrome bloccherà in automatico gli ads che gravano sulla batteria

Dopo l'aggiornamento relativo ai gruppi di schede, torniamo a parlare di Google Chrome e delle prossime novità in arrivo.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge e come scritto sul blog ufficiale di Chromium, a partire da fine agosto 2020 il browser dell'azienda di Mountain View inizierà a bloccare tutti quei banner pubblicitari in grado di gravare in modo consistente sulla batteria dei dispositivi.

Marshall Vale, Product Manager del team di Chrome, ha dichiarato: "Abbiamo recentemente scoperto che una piccola quantità di annunci consuma una quota sproporzionata delle risorse dei dispositivi, dalla batteria alla connessione, questo senza che l'utente ne sia a conoscenza. [...] Questi annunci (come quelli che minano criptovalute), sono mal programmati o non ottimizzati per l'utilizzo della rete e possono ridurre la durata della batteria, saturare reti già congestionate e costare denaro".

Come verranno gestiti questi annunci? Semplice: quando Chrome rileverà un banner che richiede troppe risorse, lo bloccherà e mostrerà al suo posto una pagina di errore (come quella che potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia). Per gli utenti più "smanettoni", Chrome bloccherà gli annunci che sorpassano questi limiti: 15 secondi di utilizzo della CPU in una finestra di 30 secondi o 60 secondi di utilizzo totale del processore e 4MB di dati della connessione. In ogni caso, sembra che l'impatto di questa funzionalità sarà minimo: stando agli ultimi dati diffusi, solamente lo 0,3% degli annunci supera questi limiti.

Tuttavia, si tratta di una novità importante che farà sicuramente felici gli utenti.