Google Chrome bloccherà i contenuti non sicuri sulle pagine HTTPS

Google Chrome prepara un nuovo giro di vite, per spingere i gestori dei siti web ad adottare protocolli sempre più sicuri e rendere il web un posto migliore. Il colosso di Mountain View ha annunciato che presto farà il suo debutto sul proprio browser una funzionalità che porterà al blocco dei contenuti non sicuri sulle pagine HTTPS.

Nello specifico, anche sui siti web che presentano il flag "Connection is secure" e l'HTTPS, il motore di ricerca bloccherà quei contenuti che vengono richiamati tramite connessioni HTTP non sicure. Tale misura riguarderà principalmente quelle pagine web che riprendono video, audio o immagini da siti esterni e che potrebbero andare ad impattare sulla sicurezza degli utenti e dei dispositivi da cui li visitano.

Come vi mostriamo in calce, Chrome 79 che è in programma per la distribuzione a Dicembre, vedrà il debutto di un nuovo pannello che consentirà agli utenti di "sbloccare" i contenuti momentaneamente bloccati, in modo tale da ripristinarne il caricamento.

Chrome 81, che debutterà a Febbraio del prossimo anno, invece bloccherà completamente il caricamento di contenuti non sicuri dalle pagine HTTPS. Google ha reso pubbliche le proprie intenzioni per consentire agli sviluppatori e webmaster di aggiornare le pagine web e mettersi in "regola".