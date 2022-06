Google Chrome bloccherà le notifiche da siti invasivi: la novità su Chromium

Stanchi di ricevere notifiche noiose sui browser? Odiate il modo in cui certi siti Web vi occupano tempo prezioso inviandovi messaggi spam a ripetizione? Non temete: Google Chrome a breve bloccherà ogni notifica invasiva grazie a una novità spuntata all’interno del codice di Chromium. Arriverà quindi anche su Microsoft Edge?

A notare la voce dedicata al work in progress su Chromium Gerrit sono stati i colleghi di 9to5Google: si tratta di una modifica del codice del browser che consentirà a Google Chrome di revocare automaticamente l'autorizzazione a un sito Web per inviare notifiche, oltre che bloccare eventuali tentativi futuri di richiedere la medesima. Se attualmente Chrome si limita, quindi, a “proporre” indirettamente le notifiche tramite la campanella nella barra degli indirizzi, in futuro l’intervento sarà immediato.

Ciò non dovrebbe comunque influire sulla maggior parte dei siti Internet, considerato che i portali dannosi o invasivi sono relativamente pochi. Ad ogni modo, resta una novità particolarmente utile per chiunque. Secondo Big G, del resto, tali notifiche violano i termini di servizio della piattaforma e sono oggetto di numerose segnalazioni da parte degli utenti: “Lo spam è una delle principali segnalazioni che riceviamo dagli utenti di Chrome. Questa nuova funzione è incentrata sull'affrontare questo problema assicurando che gli utenti ricevano solo le notifiche pertinenti. Riteniamo che ciò agisca per conto degli utenti con l’intento proteggere i loro interessi, ed è un intervento che è sotto il controllo e la discrezione dell'utente”, ha dichiarato un portavoce della società all’outlet statunitense. Non vediamo l’ora, quindi, di provarla con mano.

Il periodo di lancio sul browser di Mountain View non è noto ma, trattandosi di un update a Chromium, ci aspettiamo un potenziale approdo su Microsoft Edge allo stesso tempo.

