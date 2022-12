Google Chrome, gli Ad Blocker sono salvi: update 'killer' posticipato oltre 2024?

Vi ricordate della controversa decisione di aggiornare le estensioni Chrome a Manifest V3, update che potrebbe segnare la fine degli Ad Blocker? Ebbene, sembra che Google non intenda più disattivare le vecchie estensioni né nel mese di gennaio 2023, come inizialmente pianificato, né nel 2024 come previsto dopo il rinvio.

Come ripreso da The Verge e 9to5Google, la Grande G avrebbe deciso infine di posticipare questo processo di transizione dallo standard di estensione Manifest V2 (MV2) a Manifest V3 (MV3) a tempo indeterminato per ascoltare il feedback degli sviluppatori.

Sia chiaro: la migrazione non è stata abbandonata completamente e, anzi, nel marzo del prossimo anno Google annuncerà il piano aggiornato al periodo 2023-2024, come scritto da Simeon Vincent di Chromium Extensions: “Mentre ci dirigiamo verso la migrazione di Manifest V3, stiamo monitorando attentamente i commenti della comunità degli sviluppatori per aiutare a informare le nostre tempistiche. Abbiamo ascoltato il vostro feedback sulle sfide comuni poste dalla migrazione. Ci impegniamo a fornire agli sviluppatori soluzioni alle sfide della migrazione con nuove funzionalità, correzioni di bug e tempi adeguati all’adozione. Per questo motivo, stiamo posticipando qualsiasi esperimento di gennaio per disattivare Manifest V2 nei canali pre-rilascio di Chrome e le modifiche al badge in primo piano nel Chrome Webstore, e valuteremo anche tutti i traguardi”.

Considerato dunque che la questione non riguarda solo Google Chrome, ma anche browser basati su Chromium come Microsoft Edge e Opera, il dibattito sul corretto funzionamento futuro degli Ad Blocker potrebbe durare a lungo. Come da nostra prassi, vi terremo aggiornati.

In tutto ciò, Google Chrome ha ottenuto il supporto a Passkey.