Google Chrome a breve sarà più rapido, avrà un nuovo design e controlli multimediali

In attesa della funzionalità firmata Microsoft per velocizzare la navigazione su Google Chrome, gli sviluppatori del colosso di Mountain View continuano a lavorare su altre funzionalità per migliorare l’esperienza d’uso dello stesso browser. Tra queste figurano in particolare nuovi controlli per contenuti multimediali e nuovi elementi di design.

I colleghi di Windows Latest hanno individuato tali novità nell’ultima build di Chrome Canary. Per quanto riguarda i detti controlli per la riproduzione di file multimediali, la feature è già disponibile ma prossimamente vedrà alcune migliorie approdare ufficialmente, tra cui un pulsante di disattivazione globale dell'audio così da rimuovere rapidamente il suono da qualsiasi scheda aperta nel browser; inoltre, Big G starebbe anche testando una interfaccia più moderna da rilasciare entro fine anno.

Lato design, dunque, oltre all’appena detta novità si prevede anche l’implementazione di alcune modifiche all’interfaccia utente soprattutto per la schermata delle impostazioni, dove ora appaiono angoli più arrotondati, icone in primo piano e tonalità più tendenti al bianco o al grigio piuttosto che al blu o altri colori, così da rendere più eleganti e semplici le pagine visitate su Google Chrome. Le differenze si noteranno comunque solo osservando attentamente il browser prima e dopo tali modifiche.

Non mancano però anche dettagli importanti per quanto concerne la velocità del browser: i tecnici della società statunitense stanno lavorando continuamente per migliorare il sistema di memorizzazione nella cache integrato, così da rendere più rapido il processo di riapertura delle schede chiuse. Scendendo nel dettaglio, Google ha confermato di avere aggiunto un flag per “ClosedTabCache” in modo da provare con mano il funzionamento del pulsante “Riapri scheda chiusa”, il quale esiste già su Chrome ma in futuro funzionerà ancor più velocemente.

Ovviamente le feature citate solo alcune tra quelle che verranno introdotte nel corso dei prossimi mesi, ma per ora su Chrome Canary queste sono le ultime disponibili globalmente ai tester interessati.

In conclusione, ricordiamo che pochi giorni fa abbiamo visto come bloccare i cookie su Google Chrome.