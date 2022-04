Google Chrome a breve renderà facilissimo riordinare le schede aperte

Non è passato molto tempo dalla distribuzione di Google Chrome 100 su PC e smartphone compatibili, eppure il team di Big G sembra essere già estremamente attiva sui futuri aggiornamenti con i quali, stando a recenti tip, arriverà una funzionalità inedita per riorganizzare rapidamente le schede aperte.

Come riportato da Neowin, nell’ultimo update di Chrome Canary 102 è apparsa una inedita scorciatoia pensata per spostare rapidamente una scheda tra le varie aperte nel browser: basterà premere la combinazione di tasti Ctrl + Maiusc + Pagina su/giù e sarà possibile spostare la pagina aperta rispettivamente a sinistra o a destra, cosicché diventi più semplice dare loro un determinato ordine e visualizzarle in ordine di priorità.

I lettori che utilizzano già Google Chrome su sistemi operativi come Linux e macOS conoscono già questa feature, mentre su Windows non ha mai visto la luce, tantomeno nuovi segnali che indicassero all’avvio dello sviluppo. Inoltre, sembrerebbe essere una modifica esclusiva a Chrome e non a Chromium; di conseguenza, almeno per una fase iniziale si esclude il rilascio contemporaneo anche su Microsoft Edge. Quando arriverà sul browser del colosso di Mountain View? Molto probabilmente tra maggio e giugno 2022, data la frequenza degli aggiornamenti stabili per Chrome.

Tra le altre novità in arrivo abbiamo anche segnalato una feature anti-truffa su Chrome Canary 102.