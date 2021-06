Google Chrome e altri browser si muovono verso la standardizzazione delle estensioni

Con il lancio ufficiale di Google Chrome 91 abbiamo visto giungere novità anche lato estensioni, con la notifica che aiuta a identificare nel corso dell’installazione quali di esse sono affidabili. Eppure stanno per arrivare altre, importanti notizie per le estensioni su tutti i browser: sta per nascere, infatti, un gruppo per standardizzarle.

Coloro che hanno provato diversi browser nella loro vita da internauti, dal classico e utilizzatissimo Google Chrome ai tipici rivali Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Safari, sanno che gli sviluppatori si trovano costretti a adattare le estensioni per i rispettivi store. Dopo gli sforzi di Apple per implementare su Safari la nuova API Extensions che consente di utilizzare plug-in creati per altri browser, però, ora gli sviluppatori starebbero unendo le proprie forze per standardizzare la metodologia di sviluppo.

Come ripreso anche da Gizchina, i rappresentanti dei maggiori developers sarebbero stati coinvolti nella creazione del gruppo Web Extensions Community Group (WECG) che dovrebbe essere guidato da Timothy Hatcher di Apple e Simeon Vincent di Google. In tale contesto, l’obiettivo dei membri sarà quello di semplificare il processo di sviluppo portando alla nascita di un modello coerente nelle funzionalità, nelle API e nelle autorizzazioni. Così facendo, le estensioni proposte vedrebbero le rispettive prestazioni migliorate e, soprattutto, un aumento della loro sicurezza, oltre che un'esperienza d'uso migliorata cross-browser.

Da questa base comune, che verrà condivisa su GitHub assieme alle regole della comunità di sviluppatori, questi ultimi poi opereranno in modo indipendente sulle proprie soluzioni. Intanto, però, lanciare tale standard sarebbe un passo da gigante per tutti i browser disponibili sul mercato, sempre se finiranno per adottarlo definitivamente.

A proposito di estensioni, in passato abbiamo spiegato come configurare AdBlock, l’estensione più popolare su Internet.