Google Chrome è il browser più utilizzato nel 2020, Microsoft Edge rincorre

In queste ore è emerso un rapporto molto interessante:Google Chrome è leader tra i browser per il 2020. Il popolare browser messo a punto dalla casa di Mountain View ha fatto registrare un nuovo traguardo, si tratta del quinto mese consecutivo, riuscendo a raggiungere il suo massimo in assoluto con una quota di mercato del 69,8%.

Il rapporto è stato pubblicato da Net Applications, una società di analisi dello stato della California. Una quota di mercato così elevata, detenuta allo stato attuale da Chrome, è stata superata in passato solo dal browser Internet Explorer realizzato dall'altro colosso tech, Microsoft, che nel 2008 è riuscita a raggiungere il 70 percento.

Se Google Chrome riuscisse a superare la soglia del 70 percento andrebbe a registrare un nuovo record. Microsoft, tuttavia, non è ancora completamente fuori dai giochi ma ha ancora parecchia strada da percorrere. Il browser Edge, infatti, è riuscito a guadagnarsi sempre maggiore popolarità negli ultimi mesi e potrebbe riscuotere ancora maggiore successo ora che è partito il rollout su Windows 10 tramite Windows Update.

In base all'attuale tasso di crescita, si prevede che Microsoft Edge riuscirà a raggiungere una quota di mercato del 10,3 percento entro il 2021, una percentuale chiaramente molto lontana ma che potrebbe aumentare progressivamente. Un altro concorrente non di poco conto è Mozilla con il suo Firefox, che riesce a coprire una base del 7,2 percento, fatta registrare proprio nel mese di maggio di quest’anno e con un tasso di crescita, che negli ultimi i tempi, è stato relativamente piatto.

Stando a questo ritmo dunque, Google potrebbe continuare a dominare il mercato ancora per molto tempo, almeno fino a quando qualche nuovo player si presenterà sul mercato andando magari a scuotere in maniera importante il mercato di riferimento. Inoltre, nelle ultime ore, sul browser Chrome si sono sollevate notizie poco piacevoli che potrebbero minare il suo successo.