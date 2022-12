Google Chrome, cambia il sistema d'aggiornamento: l'obiettivo è ridurre i bug

Google ha annunciato un significativo cambiamento nel programma di rilascio degli aggiornamenti per Chrome. Con la versione 110 del browser, infatti, il colosso di Mountain View introdurrà la versione “Early Stable”, che sarà distribuita una settimana prima del rilascio finale della build “Stable”.

Le release “Early Stable” però non saranno per tutti, e Google spiega che saranno messe a disposizione solo di una piccola percentuale di utenti (di cui però non si sa molto). L’obiettivo è rendere il browser meno buggato e più stabile possibile. Il gigante dei motori di ricerca spiega che questa modifica ha lo scopo di risolvere i principali bug o problemi scoperti nella versione Early Stable, in modo tale che questi non entrino nelle versioni finali (“Stable”).

Per Chrome 110, Google ha annunciato la roadmap del lancio che in termini di tempistiche sarà seguita anche dalle versioni successive:

Beta : 12 Gennaio 2023

: 12 Gennaio 2023 Early Stable : 1 Febbraio 2023

: 1 Febbraio 2023 Stable: 7 Febbraio 2023

A lungo termine, Google ha già affermato che Chrome consumerà sempre meno batteria e RAM attraverso due modalità dedicate che andranno a ridurre l’utilizzo di energia e memoria. Su questo aspetto Big G è al lavoro da tempo in quanto si tratta di una spada di damocle che pende sul collo del browser più popolare del mercato.