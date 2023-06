Google Chrome, cancellate subito queste estensioni: contengono un malware

In un nuovo rapporto pubblicato da Posci, si legge che un ricercatore di sicurezza ha trovato del codice dannoso in 18 estensioni per Google Chrome disponibili nel Chrome Web Store. Complessivamente, le plugin hanno oltre 57 milioni di utenti.

La scoperta si aggiunge a quella di Wladimir Pallant di inizio mese, quando aveva scoperto il codice malevolo in un’estensione chiamata PDF Toolbox, che consentiva di iniettare codice JavaScript dannoso in qualsiasi sito web visitato.

Il codice dannoso in questione però è presente in altre 17 estensioni del browser: Autoskip for Youtube, Crystal Ad block, Brisk VPN, Clipboard Helper, Maxi Refresher, Quick Translation, Easyview Reader view, Zoom Plus, Base Image Downloader, Clickish fun cursors, Maximum Color Changer for Youtube, Readl Reader mode, Image download center, Font Customizer, Easy Undo Closed Tabs, OneCleaner, e Repeat button.

Secondo molti è probabile che siano presenti anche altre estensioni infette, e la lista potrebbe allungarsi ulteriormente. Il consiglio è di procedere con la disinstallazione dei plugin in questione in quanto potrebbero raccogliere dati del browser, aggiungere annunci extra ad ogni pagina web e memorizzare le credenziali e numeri delle carte di credito. “È anche una buona pratica fare un rapido controllo di tutte le altre estensioni installate ed assicurarti che le stai ancora utilizzando e che siano tutte legittime” conclude il rapporto.

Di recente, intanto, Google ha annunciato che dal 2024 Chrome dirà addio ai cookie di terze parti