Google Chrome chiude il 2023 all'insegna della sicurezza: tante novità per gli utenti

Al termine di un 2023 ricco di funzionalità, Google ha annunciato alcune novità per Chrome. In particolare, la funzionalità Safety Check che controlla internet per capire se una qualsiasi delle password salvate è stata compromessa, verrà eseguita in background automaticamente su desktop.

In questo modo, il browser sarà in grado di effettuare controlli costanti per avvisare tempestivamente se una delle proprie password è stata compromessa. Ma non è l’unica novità.

Come si legge nel post pubblicato sul blog di Chrome, Safety Check controlla anche le estensioni errate ed è in grado di revocare le autorizzazioni ai siti web che non si visitano da tempo, in modo tale da evitare che possano abusarne. Tali autorizzazioni riguardano l’accesso ai dati relativi alla posizione, il microfono e la videocamera. Sempre tramite il Safety Check sarà anche possibile disattivare le notifiche dai siti web visitati di rado.

Google ha anche annunciato una funzionalità per i gruppi di schede di Chrome: gli utenti avranno la possibilità di salvare tali gruppi in modo da poterli utilizzare su tutti i dispositivi, il che è particolarmente utile se ci si sposta da PC a laptop o se si viaggia. Google nel post sottolinea che questa funzionalità verrà implementata nel corso delle prossime settimane.

All’inizio del prossimo anno, inoltre, Google implementerà su Chrome molte delle funzionalità basate sul chatbot Gemini.

Qualche giorno fa, Google ha anche annunciato che dal 4 Gennaio 2024 Chrome darà il via al blocco dei cookie di tere parti.