Google Chrome, ecco come rendere dinamica la homepage con una GIF

La homepage di Google Chrome (la pagina che compare, ad esempio, quando si apre una nuova scheda) è una delle prime cose che molti di noi vedono quando iniziano una nuova sessione di "esplorazione" del mondo del Web. Perché, dunque, non personalizzare al meglio questa pagina, magari per iniziare come si deve la giornata?

Recentemente, abbiamo scoperto, grazie a un'idea di The Verge, un piccolo accorgimento interessante per migliorare la homepage del browser di Google: utilizzare una GIF come sfondo. Si tratta di una trovata molto semplice, ma in grado al contempo di rendere molto più "dinamico" l'inizio della propria fase di navigazione. Risulta quindi interessante capire dove reperire le GIF e come posizionarle nella homepage di Chrome.

Dove reperire le GIF gratuitamente

I più esperti tra di voi sapranno già dove trovare le GIF da posizionare nella homepage, ma per coloro che non conoscono bene questo mondo è bene dare un'occhiata ad almeno un portale interessante. Ad esempio, sul sito Web MotionElements sono presenti delle GIF royalty-free. C'è un po' di tutto e si può personalizzare molto bene la pagina di Chrome (ad esempio, come potete vedere nell'immagine di copertina, noi abbiamo scelto questa GIF della Luna).

Le GIF si possono scaricare semplicemente premendo sul tasto "GIF" ed è possibile anche scegliere dimensioni, velocità, tipo di loop e qualità (è necessario inserire il proprio indirizzo e-mail per farsi inviare gratuitamente la GIF la prima volta, se non volete fare questo potete chiaramente cercare altri portali online da cui reperire le GIF).

Come impostare le GIF su Google Chrome

Una volta reperita la GIF che volete utilizzare, è necessario seguire la seguente procedura da PC.

Aprite una nuova scheda su Google Chrome (se non lo avete già fatto); Premete sul pulsante "Personalizza", presente in basso a destra, e fate clic sul riquadro "Carica dal dispositivo"; Scegliete la GIF coinvolta e il gioco è fatto: dovreste vederla in riproduzione sullo sfondo.

Nota bene: in alcuni casi potrebbe essere necessario dover aprire il file GIF con Chrome e salvarlo con il tasto destro del mouse, rinominandolo con alla fine l'estensione ".png".