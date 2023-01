Google Chrome consentirà di abilitare estensioni su singoli siti

A un mese dal lancio del supporto alle Passkey su Chrome, Google sembra prossimo al lancio di una delle funzionalità più utili viste nel corso degli ultimi mesi, per quanto semplice sia. Di cosa stiamo parlando? Della possibilità di disabilitare o abilitare le estensioni di Chrome in base al sito.

Potrebbe apparire come una feature banale, dato che alcune estensioni – tra cui gli amati Ad Blocker – consentono già ora di scegliere su quali siti risultare attive o meno. Tuttavia, bisogna ricordarsi che il Chrome Web Store ha molte estensioni e la maggior parte non include questa feature. Considerato, pertanto, che al momento Chrome consente solamente di disabilitarle su tutti i siti Web tramite le impostazioni del browser, si tratta di una novità molto gradita.

A scoprirla, come ripreso da Bleeping Computer, è stato l’utente Reddit Leopeva64-2. Il funzionamento sarebbe alquanto semplice: sulla barra dei link si trova l’icona del pezzo del puzzle, grazie alla quale si accede alla lista di estensioni attive. In futuro basterà cliccarla per trovare uno slider che consente di abilitare o disabilitare tutte le proprie estensioni su un determinato sito Web.

Vale la pena notare, a questo punto, che questa feature specifica è al momento utilizzabile solamente nelle versioni Beta di Google Chrome. In altri termini, è ancora in fase di sviluppo e non è chiaro quando arriverà a tutti gli utenti del browser della Grande G.

A inizio gennaio, invece, Google Chrome ha salutato Windows 7 e 8.1.