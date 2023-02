Google Chrome consuma meno su MacBook: non è solo una vostra sensazione

Se siete soliti utilizzare Google Chrome come browser su MacBook, potreste esservi accorti del fatto che l'autonomia del portatile dura di più. Ebbene, non si tratta solamente di una vostra sensazione, dato che è la stessa BigG a spiegare com'è riuscita a raggiungere questo nuovo risultato.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, la società di Mountain View ha illustrato che ora, grazie alle novità apportate al browser, coloro che dispongono di un MacBook Pro 13 (M2, 2022) possono raggiungere 17 ore di navigazione Web e 18 ore di riproduzione video su YouTube. Si tratta risultati incrementati rispetto a prima, anche se Google non ha fornito maggiori dettagli in merito a quanto ammonti precisamente questo aumento.

Tuttavia, risulta interessante notare che sono state ottimizzate delle operazioni "dietro le quinte", riguardanti aspetti che vanno dai timer JavaScript agli iframe. La build di Google Chrome coinvolta è quella 110.0.5481.100 uscita il 14 febbraio 2023. Per ora l'ottimizzazione citata da BigG è legata solamente ai MacBook più recenti, ma si prevede di espandere il tutto mediante le prossime release anche a MacBook più datati, così come a computer Windows/Linux e dispositivi Android.

Al netto delle questioni tecniche, vale la pena notare che questi cambiamenti sono pensati per "non essere visti" dagli utenti, dunque la navigazione Web non viene di fatto toccata in modo importante. Si tratta insomma di un'ottimizzazione dietro le quinte, su cui Google ha voluto porre maggiore attenzione nell'arco di un approccio relativo ai consumi che ha visto anche il lancio di nuove opzioni di risparmio su Chrome.