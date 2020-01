Google Chrome potrebbe consumare meno batteria, grazie a Microsoft Edge

Ricordate quando Microsoft si vantava dell'impatto di Edge sulla durata della batteria? Il colosso di Redmond, in un filmato pubblicato più di due anni fa, sosteneva che il proprio browser consumasse meno di Chrome e Firefox in termini di batteria. La grande M, a quanto pare, vuole ridurre l'assorbimento di energia anche su Chromium.

Secondo quanto svelato da vari siti, nell'ottica di collaborare con il colosso dei motori di ricerca sulla piattaforma su cui si basa Chrome ed, appunto, il nuovo Microsoft Edge, avrebbe proposto a Google alcune modifiche che potrebbero abbattere il consumo del browser, per la contentezza di coloro che lo utilizzano da dispositivi mobili come i laptop.

Google dal canto suo sembrerebbe essere interessata a testare la feature. A giudicare da quanto appreso da testate come Windows Latest, il sistema studiato da Microsoft consisterebbe nel blocco della memorizzazione nella cache del disco dei contenuti multimediali associati ai moduli visualizzati nel browser. Il suggerimento si basa solo sui casi d'uso specifici come quando si riproducono video o se Chrome rileva se un dispositivo funziona a batteria o con l'alimentatore classico. Sostanzialmente, quindi, questo meccanismo entrerebbe in funzione solo su laptop e notebook, mentre su desktop Chrome continuerebbe a funzionare regolarmente.

Google al momento lo ha ancora definito un "esperimento" e testerà questa funzione per capire se le modifiche di Microsoft rispettano i propri standard.