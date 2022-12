Google Chrome consumerà meno batteria e RAM: in arrivo due modalità dedicate

Importante novità in arrivo per Google Chrome. Google ha infatti annunciato due nuove modalità che saranno presto incluse nel menù Impostazioni del browser: Memory Saver ed Energy Saver che, come suggeriscono i nomi, garantiranno un consumo inferiore sia di batteria che di RAM.

Non si tratta della prima volta che il gigante del web promette miglioramenti da questi due fronti, ma nonostante le ottimizzazioni apportate nel corso degli ultimi anni gli utenti lamentano un’applicazione troppo energivora.

Abilitando la Memory Saver Mode, Google promette una riduzione del consumo di RAM fino al 30%, grazie alla messa in standby delle schede inattive. Tali tab saranno infatti messe in pausa e si riattiveranno solo quando l’utente ne avrà bisogno: in questo modo si andranno a ridurre tutti quei processi di background che vanno ad occupare la RAM rallentando i PC e lo stesso browser.

Anche la Energy Saver Mode va ad agire sui processi di background, ma limita gli effetti visivi dei siti con animazioni ed i video nel momento in cui la batteria del laptop scende al di sotto del 20%.

Agli utenti sarà comunque data la possibilità di impostare dei filtri ad hoc per escludere i siti desiderati da tali modalità.

Le feature sono già disponibili con Chrome 108 che ha introdotto il nuovo sistema di ricerca, ma saranno abilitate a livello globale per tutti gli utenti su Windows, macOS e ChromeOS nelle prossime settimane.