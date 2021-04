Google Chrome, corrette due falle di sicurezza: aggiornate subito!

Martedì di aggiornamenti per Google Chrome. Il colosso dei motori di ricerca ha infatti dato il via alla distribuzione di una nuova versione del proprio browser per Windows, Mac e Linux, che include dei fix che vanno a correggere due vulnerabilità critiche scoperte, che potrebbero consentire ai malviventi di accedere alle informazioni personali.

Una delle due falle riguarda il motore di rendering JavaScript V8 ed è stata scovata da Bruno Keith e Niklas Baumstark di Dataflow Security nel corso del Pwn2Own 2021 della scorsa settimana. A preoccupare Google il fatto che nel fine settimana sia stato pubblicato un exploit funzionante che potrebbe consentire ai malviventi informatici di sfruttare il bug. Fortunatamente però l'esistenza di un exploit non comporta in automatico lo sfruttamento attivo ed allo stato attuale non è chiaro se sia stato utilizzato o meno.

Google però ha anche risolto una vulnerabilità, per cui fortunatamente non ci sono prove di utilizzo, nel motore del browser Blink che è stata scoperta da un ricercatore anonimo lo scorso 7 Aprile.

Il nostro consiglio, ed ovviamente anche di Google, è di procedere immediatamente all'installazione di Chrome 89.0.4389.128. La disponibilità può essere verificata attraverso il menù "Impostazioni", quindi il pannello "Guida" ed "Informazioni su Google Chrome".

Prossimamente è previsto anche il lancio di Google Chrome 90 che includerà l'HTTPS di default.