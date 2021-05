Google Chrome crasha continuamente con l'ultimo update: ecco alcune soluzioni

L’ultimo aggiornamento a Google Chrome sembrerebbe causare non pochi problemi all’utenza, anche se solo nel caso di un utilizzo su Windows 10. Secondo numerosi rapporti, la versione 90 del browser di Big G risulta crashare continuamente o mostrare altri errori particolarmente noiosi.

Come ripreso anche dai colleghi di Windows Latest, tra i problemi riscontrati risultano esserci l’impossibilità di avviare Google Chrome, la presenza di finestre e schede senza titolo anche con siti aperti e, soprattutto, l’arresto anomalo di diverse estensioni. Curiosamente non sembra esserci una regolarità in questi crash improvvisi dell’applicazione, se non per un numero maggiore di arresti nel caso in cui un’estensione viene caricata e poi si blocca, comportando un effetto a catena che porterebbe all’arresto finale di Google Chrome.

Il colosso di Mountain View ha già riconosciuto l’esistenza di questo problema, concludendo già che il problema sarebbe dovuto alla directory del PC in cui risulta installato Chrome. Anzi, sono già state fornite alcune soluzioni:

La prima prevede la riparazione di Google Chrome eseguendo nuovamente il file di installazione, la successiva abilitazione della sincronizzazione per cronologia, password e altri dati, per poi chiudere il browser, aprire il percorso “%LOCALAPPDATA%GoogleChromeUser Data” ed eliminare il file “Stato locale” dopo avere eseguito il backup;

eseguendo nuovamente il file di installazione, la successiva abilitazione della sincronizzazione per cronologia, password e altri dati, per poi chiudere il browser, aprire il percorso “%LOCALAPPDATA%GoogleChromeUser Data” ed eliminare il file “Stato locale” dopo avere eseguito il backup; Se questo metodo non funziona, recarsi nella medesima directory, eseguire il backup dei file archiviando una copia in un’altra unità, rinominare la cartella “Dati utenti” con un nome completamente casuale e riavviare Chrome;

L’ultima alternativa, in caso di mancata risoluzione, consiste nell’utilizzare versioni beta di Chrome in cui il bug è già stato ufficialmente risolto o passare ad altri browser come Microsoft Edge, anch’esso basato su Chromium. Altrimenti, sarà sufficiente attendere il rilascio del prossimo aggiornamento stabile con la risoluzione del problema.

Intanto gli sviluppatori di Big G hanno anche introdotto una nuova funzionalità che segnala le password compromesse e ne permette la modifica rapida.