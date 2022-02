Google Chrome, la nuova Dark Mode causa problemi su diversi siti: la soluzione

La recente introduzione della Dark Mode colore “nero pece” su Google Chrome in fase di test è già stata accolta dagli utenti coinvolti nelle prove in maniera non proprio positiva, sia alla luce del gusto personale, sia alla luce di alcuni problemi tecnici causati dal test stesso. Cosa succede?

Ad alcuni utenti è capitato di incorrere in pagine Web dall’interfaccia completamente rovinata a causa di questa prova del colore #000000: in particolare, come da nostra controprova, coloro che faranno parte del campione di test selezionato casualmente da Google potrebbero aprire un nostro articolo (da intendersi come editoriale o recensione) e trovarsi dinanzi a una pagina senza testo, o meglio con il testo bianco su sfondo bianco, l’opposto della situazione normale. Inoltre, su certi siti le caselle di testo e lo sfondo potrebbero diventare completamente neri anche se, solitamente, risultavano bianche pur attivando la modalità oscura su Chrome.

In altre parole, questa serie di problemi tecnici lederebbe alla corretta esperienza d’uso su vari portali Web alterando i loro colori normali. La soluzione, in realtà, è estremamente semplice ma potrebbe risultare poco piacevole a certi utenti: sarà necessario disattivare la modalità oscura da sistema in attesa delle dovute modifiche al “nero pece” in fase di test.

