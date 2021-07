Google Chrome, Dino partecipa alle Olimpiadi! Come attivare l'easter egg

Chi usa Google Chrome sicuramente conosce Dino, il simpatico dinosauro che ci intrattiene nel browser quando la pagina che vogliamo visitare non è raggiungibile a causa dell’assenza di connessione a Internet. Ebbene, in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 Big G ha introdotto un easter egg a tema proprio con Dino.

Sin dal 2014, il minigioco pensato dal colosso di Mountain View non ha ricevuto tantissimi aggiornamenti, se non qualche cambiamento estetico per renderlo più moderno e piacevole all’occhio. Quest’ultima novità, però, introduce molti elementi inediti per celebrare la competizione sportiva per eccellenza: Dino ora potrà passare per nuovi livelli a tema, tra cui corsa ad ostacoli, equitazione, ginnastica e anche nuoto, presentati casualmente nel browser dell’utente.

Come si può attivare, quindi, questo easter egg? È estremamente semplice: basterà digitare sulla barra degli indirizzi, sia da browser su PC che su smartphone, “chrome://dino” e iniziare la classica corsa con Dino, per poi afferrare la torcia olimpica appena viene mostrata nel percorso classico nel deserto. Una volta fatto ciò, il sistema attiverà automaticamente e in maniera completamente casuale uno degli stage a tema a disposizione.

Si tratta certamente di una delle tante iniziative che Google proporrà in occasione dei Giochi di Tokyo 2020, rinviati di un anno a causa del COVID-19; un semplicissimo, piccolo segnale divertente per celebrare l’attesissimo evento sportivo.

Restando invece nel mondo del browser Chrome, Google ha annunciato che rimanderà il blocco dei cookie di terze parti al 2023; o ancora, Chrome e altri browser si stanno muovendo verso la standardizzazione delle estensioni.