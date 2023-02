Google Chrome: disponibili le nuove opzioni di risparmio memoria e batteria

Dopo l’annuncio di Google di qualche settimana fa, il colosso dei motori di ricerca ha comunicato l’implementazione su larga scala di due due attese funzioni disponibili nella versione 110 per desktop del proprio browser: Memory Saver ed Energy Saver.

Come ampiamente spiegato da Google, la nuova funzione Memory Saver di Chrome ottimizza l’utilizzo delle risorse dando priorità alle schede attive e ad altre applicazioni: le schede inattive vengono messe in secondo piano e freezate, ma rimangono visibili nella barra.

Energy Saver anche funziona in maniera simile, ma come suggerisce il nome si focalizza sul consumo della batteria di Chrome su notebook e Chromebook. Tramite le impostazioni di Chrome è possibile configurarla per fare in modo che il risparmio energetico si attivi non appena l’autonomia della batteria scende al di sotto del 20%. Nel momento in cui si attiva, sarà riconoscibile attraverso un’icona a forma di foglia ed il mancato utilizzo di effetti visivi che contribuiscono a scaricare la batteria.

Google ha comunque sottolineato che questa modalità non va ad influire sul caricamento dei siti web, ma viene disabilitato lo scorrimento fluido e le animazioni, oltre che ridotto il framerate per i video.

La versione 110 di Chrome è in fase di lancio anche su Chromebook, Windows e Mac e le nuove opzioni di risparmio memoria ed energia sono abilitate di default ma possono essere disabilitate sia per tutti che per determinati siti web.